Riminitoday.it - La scrittrice Debora Grossi ospite a Salotto Blu. "Stimoliamo il desiderio di leggere nei bambini"

Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Animatrice di eventi culturali,di romanzi e autrice della saga di racconti percon protagonista il "Drago sputa latte". La giovane riccioneseha messo in soffitta la laurea in Farmacia per dedicarsi a diverse altre attività , oltre a quella di mamma. Intervistata