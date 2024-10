La polvere bianca, la tv in frantumi, la stanza d’albergo distrutta: come è morto Liam Payne degli One Direction (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ex cantante degli One Direction Liam Payne ha distrutto la stanza dell’hotel Casa Sur in cui alloggiava a Buenos Aires nelle sue ore di vita. Nella richiesta di intervento al numero delle emergenze argentino una voce lo descrive come «un ospite imbottito di droga» che «sta distruggendo la sua camera». Payne è morto cadendo dal terzo piano dell’albergo. Il suo corpo è stato ritrovato alle 17 ora locale. Mentre nella deluxe suite dell’hotel nel quartiere Palermo la polizia si è trovata di fronte a scene di distruzione. Tra le immagini pubblicate su X si vede anche un televisore con lo schermo in frantumi. Un altro scatto mostra una scrivania coperta di polvere bianca che potrebbe essere cocaina, resti di candele e un accendino. Payne aveva in programma una tournée in Sud America e avrebbe dovuto esibirsi in Argentina il 9 settembre. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ex cantanteOneha distrutto ladell’hotel Casa Sur in cui alloggiava a Buenos Aires nelle sue ore di vita. Nella richiesta di intervento al numero delle emergenze argentino una voce lo descrive«un ospite imbottito di droga» che «sta distruggendo la sua camera».cadendo dal terzo piano dell’albergo. Il suo corpo è stato ritrovato alle 17 ora locale. Mentre nella deluxe suite dell’hotel nel quartiere Palermo la polizia si è trovata di fronte a scene di distruzione. Tra le immagini pubblicate su X si vede anche un televisore con lo schermo in. Un altro scatto mostra una scrivania coperta diche potrebbe essere cocaina, resti di candele e un accendino.aveva in programma una tournée in Sud America e avrebbe dovuto esibirsi in Argentina il 9 settembre.

Stanza distrutta e polvere bianca : come è morto Liam Payne degli One Direction - Tamila Zacarias, una fan di 25 anni presente a Buenos Aires, ha raccontato di aver visto il cantante solo due settimane prima, durante un concerto di Niall Horan. . I poliziotti, giunti sul posto, hanno scoperto che Payne era caduto dal suo balcone, con il corpo trovato nel patio dell’hotel. I soccorritori, giunti sette minuti più tardi, hanno confermato la morte dell’uomo, successivamente ... (Thesocialpost.it)

