Repubblica.it - La ditta è sull’iPhone (e non solo): Apple Business Connect ora è aperto a tutti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La funzione che permette di registrare un’attività e la relativa identità grafica per renderli visibili sui dispositiviora è attiva per tutte le imprese, anche quelle che non hanno un negozio. Ecco come funziona