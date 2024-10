Fanpage.it - La corazzata Paris FC sogna in grande e fa una promessa: “Klopp nostro allenatore? Sì, in Champions”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Pierre Ferracci presidente delFC, acquistato dalla potente famiglia Arnault con una quota di minoranza Red Bull, ha smentito l'approdo in panchina di Jurgen Klopp. Ma solo per ora: "Lo stimo molto, impareremo molto da lui. E sarà ilil giorno in cui saremo in Champions"