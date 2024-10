Quotidiano.net - La casa di Mario Cerioli diventa un museo grazie all’intesa Gnam-Brera

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – Fare rete, squadra, collaborare per affrontare la concorrenza internazionale ed allestire grandi mostre: la, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, e la Pinacoteca dihanno sottoscritto un accordo per la reciproca valorizzazione dei rispettivi patrimoni storico-artistici e in tema di arte moderna e contemporanea. L'accordo di collaborazione, reso possibileal supporto di Banca Ifis, prenderà il via con una mostra dedicata aCeroli a Milano, con una sua installazione site-specific nella sala Stirling di Palazzo Citterio allestita dal 7 dicembre. La mostra avrà anche una tappa romana, ad aprile 2025, con un ampliamento delle opere in mostra attraverso una selezione antologica, allestita in alcune sale della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea.