Tarantinitime.it - Judo, il pugliese Antonio Ernesto candidato al Consiglio Federale FIJLKAM – SETTORE JUDO

Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoSabato 19 e domenica 20 ottobre 600 atleti provenienti da tutta Italia arriveranno a Taranto per la Tappa di Trofeo Italia classe under 15. Si tratta di un appuntamento molto importante per la Città, che vanta un arbitro donna pluripremiata e due volte arbitro Olimpico. Parliamo di Roberta Chyurlia che, dopo la magnifica esperienza di Parigi, per la quale è stata premiata dal Sindaco Melucci quale eccellenza sportiva del nostro territorio, sarà presente alla competizione che si terrà presso il Palamazzola a partire dalle ore 9.00. La competizione vedrà la prestigiosa partecipazione di, da anni Protocol Manager IJF, (InternationalFederation) con 3 Olimpiadi già alle spalle (RIO, TOKYO, PARIGI) e tante altre nel suo futuro, che ha accettato la candidatura al