(Adnkronos) – L'Iran colpirà ''in modo doloroso'' Israele se lo Stato ebraico dovesse attaccare obiettivi in territorio Iraniano. Lo ha dichiarato il capo dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana, i Pasdaran, il generale Hossein Salami. Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha intanto approvato una serie di obiettivi di teheran da colpire per rappresaglia all'attacco missilistico del L'articolo Israele, minaccia Pasdaran: "Colpiremo dolorosamente se attacca Iran" proviene da Webmagazine24.

Israele - minaccia Pasdaran : “Colpiremo dolorosamente se attacca Iran” - Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha intanto approvato una serie di obiettivi di teheran da colpire per rappresaglia all'attacco missilistico del […]. Lo ha dichiarato il capo dei Guardiani della Rivoluzione iraniana, i Pasdaran, il generale Hossein Salami. (Adnkronos) – L'Iran colpirà ''in modo doloroso'' Israele se lo Stato ebraico dovesse attaccare obiettivi in territorio iraniano. (Periodicodaily.com)

L’ombra dello spionaggio per Israele : arrestato il comandante dei Pasdaran - Da giorni lo si dava per morto. Poi però, l’aviazione israeliana ha bombardato il nascondiglio anche del successore di quest’ultimo, Hashem Saffiedine. Lui, Esmail Qaani, era del resto volato a Beirut per capire meglio la situazione dopo l’uccisione di Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah. . Per […] Continua a leggere The post L’ombra dello spionaggio per Israele: arrestato il comandante ... (It.insideover.com)

Medioriente : media - edificio Damasco colpito da Israele usato da pasdaran - Lo riporta Ynet. . Secondo il portale libanese Al-Mayadeen il raid sarebbe stato effettuato in un’area che si trova vicino a un mercato. L’attacco avrebbe provocato almeno quattro vittime. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani. Roma, 8 ott. (LaPresse) – L’edificio di Damasco che sarebbe stato colpito in un presunto raid israeliano sarebbe stato usato dai Guardiani della ... (Lapresse.it)