Trentotoday.it - Intrappolato tra le lamiere dopo lo schianto terribile

Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) È ricoverato in gravi condizioni il 34enne che ieri, mercoledì 16 ottobre, è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente in quel di Malè, con la sua auto che si è schiantata – per cause ancora in corso di chiarimento – contro un guardrail, intrappolandolo tra ledel mezzo.La