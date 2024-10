Inchiesta ultrà, Calhanoglu: “Mai pressioni dalla Curva, l’Inter ci vietò ogni contatto” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Nessuna pressione". Il calciatore nerazzurro Hakan Calhanoglu è stato sentito dal personale della squadra Mobile di Milano come L'articolo Inchiesta ultrà, Calhanoglu: “Mai pressioni dalla Curva, l’Inter ci vietò ogni contatto” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Inchiesta ultrà, Calhanoglu: “Mai pressioni dalla Curva, l’Inter ci vietò ogni contatto” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Nessuna pressione". Il calciatore nerazzurro Hakanè stato sentito dal personale della squadra Mobile di Milano come L'articolo: “Maici” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Hakan Calhanoglu ascoltato nell’inchiesta delle curve milanesi : ecco i dettagli emersi - Le ripercussioni per il calciatore e la società L’interrogatorio di Calhanoglu e il suo coinvolgimento nell’inchiesta pongono interrogativi sulle implicazioni che potrebbero emergere per il calciatore e per l’Inter. L’approccio delle autorità è stato diretto verso il monitoraggio delle attività e delle relazioni che emergono tra i gruppi di tifosi e il mondo criminale. (Gaeta.it)