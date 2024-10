In Italia la gestazione per altri diventa reato universale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il senato Italiano ha approvato il 16 ottobre una legge che rafforza il divieto della gestazione per altri (gpa), o maternità surrogata, rendendola illegale anche all’estero. Il testo era già stato approvato dalla camera dei deputati. Leggi Internazionale.it - In Italia la gestazione per altri diventa reato universale Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il senatono ha approvato il 16 ottobre una legge che rafforza il divieto dellaper(gpa), o maternità surrogata, rendendola illegale anche all’estero. Il testo era già stato approvato dalla camera dei deputati. Leggi

In Italia la gestazione per altri è diventata reato universale - Illegale in Italia, la gestazione per altri molti italiani e italiane andavano a farla all’estero. Una coppia italiana che ora vuole un figlio tramite la GpA ora deve trasferirsi all’estero. Il Partito di Giorgia Meloni, che più volte aveva cercato di bloccare le Unioni Civili di Monica Cirinnà e ha affossato la legge contro l’omofobia di Alessandro Zan al grido di “l’Italia ha altri problemi”, ... (Biccy.it)