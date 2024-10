Lanazione.it - Impressionante, la stazione di Siena completamente allagata

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Sono impressionanti le immagini che arrivano da. Il temporale fortissimo che ha caratterizzato il pomeriggio-sera di giovedì 17 ottobre ha portato allagamenti e disagi. Laferroviaria è finitasott’acqua. I binari in primis, ma poi anche tutti i sottopassi, diventati fiumi in piena. Non si segnalano fortunatamente feriti ma i danni ci sono. La pioggia era attesa, suc’era un’allerta gialla, ma il temporale è stato davvero molto forte. Sono tanti, come elenca Muoversi in Toscana su Twitter, i treni che sono stati cancellati. Lo scalo è rimasto infatti bloccato.