Romatoday.it - Il Terracina torna allo stadio Colavolpe per la sfida con il Cassino

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Sarà la giornata del Tigrotto quella di domenica per il, che si prepara are per la prima volta in stagioneMario. Ilospiterà nelladel girone G di Serie D il, nella speranza di ingrossare il bottino dopo i nove punti nelle prime sei