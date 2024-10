Il rapinatore ucciso a Milano? Preso a forbiciate dal barista per questa roba (Di giovedì 17 ottobre 2024) Voleva rubare alcuni Gratta e Vinci il 37 anni ucciso dal titolare di un bar a Milano. Secondo quanto si apprende, quel bar era stato già 'bersaglio', in passato, di tre diverse rapine. Il titolare, un cittadino cinese di 31 anni, ha reagito al tentativo di rapina rincorrendo il ladro fuori dal locale. Il titolare avrebbe colpito il 37enne con delle forbici, provocandogli ferite mortali. Liberoquotidiano.it - Il rapinatore ucciso a Milano? Preso a forbiciate dal barista per questa roba Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Voleva rubare alcuni Gratta e Vinci il 37 annidal titolare di un bar a. Secondo quanto si apprende, quel bar era stato già 'bersaglio', in passato, di tre diverse rapine. Il titolare, un cittadino cinese di 31 anni, ha reagito al tentativo di rapina rincorrendo il ladro fuori dal locale. Il titolare avrebbe colpito il 37enne con delle forbici, provocandogli ferite mortali.

Il complice - la serranda - le forbiciate del titolare : come è morto il rapinatore ucciso a Milano

Il complice - la serranda - le forbiciate del titolare : come è morto il rapinatore ucciso a Milano - L'uomo si sarebbe introdotto nell'esercizio […]. Ma cosa è successo e come è morto l'uomo? La prima ricostruzione dei fatti. (Adnkronos) – L'uomo di 37 anni, ucciso a Milano nel corso di una rapina di Gratta e Vinci, sarebbe giunto al bar di viale Giovanni de Cermenate insieme a un complice a bordo di un motorino rubato. (Periodicodaily.com)