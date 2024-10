IL PRIMO POMERIGGIO DI RAI1: NUNZIA DE GIROLAMO AL POSTO DI CATERINA BALIVO? (Di giovedì 17 ottobre 2024) Siamo all’inizio della stagione tv ma già si parla di manovre per la prossima. NUNZIA De GIROLAMO potrebbe essere il volto prescelto per il PRIMO POMERIGGIO di RAI1. La Volta Buona non sta ottenendo gli ascolti sperati e se l’anno scorso c’era la scusante della “novità”, quest’anno ci sono ben pochi appigli per difendere i dati troppo bassi. CATERINA BALIVO del resto ha parlato di una televisione “stantia” e del desiderio di fare qualcos’altro, oltre ad un talk pomeridiano che già conduceva 20 anni fa, con altro titolo. I vertici Rai avrebbero individuato in NUNZIA De GIROLAMO uno dei volti più adatti a risollevare gli ascolti di una fascia oraria che è spesso stata il tallone d’Achille dell’ammiraglia. Serena Bortone, dopo il rodaggio del PRIMO anno, era riuscita ad alzare audience e qualità con Oggi è un altro giorno. Bubinoblog - IL PRIMO POMERIGGIO DI RAI1: NUNZIA DE GIROLAMO AL POSTO DI CATERINA BALIVO? Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di giovedì 17 ottobre 2024) Siamo all’inizio della stagione tv ma già si parla di manovre per la prossima.Depotrebbe essere il volto prescelto per ildi. La Volta Buona non sta ottenendo gli ascolti sperati e se l’anno scorso c’era la scusante della “novità”, quest’anno ci sono ben pochi appigli per difendere i dati troppo bassi.del resto ha parlato di una televisione “stantia” e del desiderio di fare qualcos’altro, oltre ad un talk pomeridiano che già conduceva 20 anni fa, con altro titolo. I vertici Rai avrebbero individuato inDeuno dei volti più adatti a risollevare gli ascolti di una fascia oraria che è spesso stata il tallone d’Achille dell’ammiraglia. Serena Bortone, dopo il rodaggio delanno, era riuscita ad alzare audience e qualità con Oggi è un altro giorno.

