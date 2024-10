Il petrolio in rialzo a New York a 7066 dollari

Il petrolio in rialzo a New York a 70,66 dollari (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,38% a 70,66 dollari al barile. Quotidiano.net - Il petrolio in rialzo a New York a 70,66 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilè ina New, dove le quotazioni salgono dello 0,38% a 70,66al barile.

Il petrolio è in lieve rialzo - Wti a 70 - 59 dollari - Quotazioni del petrolio in lieve rialzo questa mattina. Il greggio Wti passa di mano a 70,59 dollari al barile in aumento dello 0,28% sui valori di ieri sera a New York. Il Brent è a quota 74,41 dollari (+0,26%). (Quotidiano.net)

Il petrolio è in rialzo a New York a 70 - 77 dollari - Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,28% a 70,77 dollari al barile. (Quotidiano.net)