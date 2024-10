Quotidiano.net - Idf, 'uccisi 3 terroristi a Gaza, forse c'è Sinwar'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha fatto sapere di avere ucciso "tre" nella Striscia die che uno di loro potrebbe essere il leader di Hamas Yahya. Verifiche sono in corso. "Durante le operazioni Idf nella Striscia di, tresono stati eliminati. Idf e Isa stanno verificando la possibilità che uno deifosse Yahya. In questa fase, l'identità deinon può essere confermata", scrive l'Idf in una nota. "Nell'edificio in cui sono stati eliminati i, non c'erano segni della presenza di ostaggi - aggiunge la nota -. Le forze che operano nella zona continuano a operare con la cautela richiesta".