Iacono (Engie): "Rinnovabili, sicurezza fondamentale per il settore"

Così la ceo di Engie Italia a margine dell'iniziativa 'Together for safety' "Il settore delle energie rinnovabili sta diventando sempre più importante per questo è fondamentale che il tema della sicurezza sul lavoro venga preso in considerazione. Per Engie la sicurezza è parte integrante per poter agire, da diversi anni portiamo avanti un programma estremamente dettagliato di formazione, sensibilizzazione e cultura della sicurezza".

