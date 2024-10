IA Martinelli Amazon | Tecnologia impatterà in modo ‘significativo’ la logistica

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’intelligenza artificiale impatta ein“significativo” lo svolgimento delle attività logistiche. Così Bianca Maria, direttore Strategy and Policy per l’Italia di, a margine della conferenza Comolake. L’esempio che porta è l’analisi attraverso sistemi di deep learning per “identificare dove e come evolverà la domanda dei clienti, e quindi ottimizzare