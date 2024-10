I nuovi personaggi di Don Matteo (Di giovedì 17 ottobre 2024) © US RaiCome ciclicamente accade, nella quattordicesima stagione di Don Matteo ci sarà un cambio della guardia e nuovi personaggi andranno a far compagnia agli storici protagonisti. Ad interpretarli sono per tradizione sempre attori non troppo noti che, se fortunati come chi li ha preceduti – Flavio Insinna e Maria Chiara Giannetta su tutti – potrebbero trovare in quest’occasione una svolta per la loro carriera. Tuttavia tra le new entry c’è un’attrice che ultimamente il pubblico ha visto in più serie contemporaneamente, ovvero Gaia Messerklinger, già nel cast de I Fantastici 5, Supersex, Cuori e ora in onda anche con Sempre al tuo fianco. Conosciamo il suo personaggio e tutti gli altri. I nuovi personaggi di Don Matteo Davide Maggio. Davidemaggio.it - I nuovi personaggi di Don Matteo Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) © US RaiCome ciclicamente accade, nella quattordicesima stagione di Donci sarà un cambio della guardia eandranno a far compagnia agli storici protagonisti. Ad interpretarli sono per tradizione sempre attori non troppo noti che, se fortunati come chi li ha preceduti – Flavio Insinna e Maria Chiara Giannetta su tutti – potrebbero trovare in quest’occasione una svolta per la loro carriera. Tuttavia tra le new entry c’è un’attrice che ultimamente il pubblico ha visto in più serie contemporaneamente, ovvero Gaia Messerklinger, già nel cast de I Fantastici 5, Supersex, Cuori e ora in onda anche con Sempre al tuo fianco. Conosciamo il suoo e tutti gli altri. Idi DonDavide Maggio.

Don Matteo 14 stasera su Rai 1: trama - nuovi personaggi - puntate

Come ogni stagione, le storie di questi personaggi si intrecciano tra episodi di vita quotidiana, momenti divertenti, indagini, corse in motocicletta tra panorami mozzafiato e sentimenti da scoprire.