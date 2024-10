Strumentipolitici.it - I media occidentali ammettono che la Russia sta raggiungendo uno dei suoi obiettivi in Ucraina

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Le testate del mainstream euroamericano stanno riportando il progressivo completamento della missione nel Donbass da parte delle truppe russe. Nel riferire il loro avanzamento verso i confini delle regioni contese,che i comandi ucraini hanno invece sostanzialmente fallito la propria operazione sul territorio russo. La situazione sul campo Laè quasi riuscita a prendere nella totale interezza la regione di Lugansk. Le truppe di Mosca sono in controllo del 98,8% della oblast’, che da due anni è entrata ufficialmente a far parte della Federazione Russa. Agli ucraini rimane per il momento una fetta di territorio adiacente alle regioni di Kharkov e Donetsk.