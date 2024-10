Europa.today.it - I Coldplay diventano sponsor del Barcellona

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ientrano nel mondo del calcio e non in un giorno qualunque. il famoso gruppo musicale sarà infatti lodelnella gara contro il Real Madrid, la più attesa dell'anno, in programma il 26 ottobre. Nel Clasico i balugrana avranno l'emblema del gruppo musicale sula propria