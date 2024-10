Giovani D Valore, la prima classifica del girone H: ecco i piazzamenti delle squadre salentine (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato le prime classifiche relative al progetto Giovani D Valore, che va a premiare le squadre che nell'arco di un'intera stagione valorizzano i Giovani calciatori. A partire da quest'anno, saranno premiate le prime cinque squadre piazzate in graduatoria.A Lecceprima.it - Giovani D Valore, la prima classifica del girone H: ecco i piazzamenti delle squadre salentine Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato le prime classifiche relative al progetto, che va a premiare leche nell'arco di un'intera stagione valorizzano icalciatori. A partire da quest'anno, saranno premiate le prime cinquepiazzate in graduatoria.A

Dispersione scolastica - Parsi : “I giovani non vedono la scuola come un’opportunità di valore imprescindibile - ma come un obbligo privo di scelta” - L'articolo Dispersione scolastica, Parsi: “I giovani non vedono la scuola come un’opportunità di valore imprescindibile, ma come un obbligo privo di scelta” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . La psicologa Maria Rita Parsi ha condiviso su "Il Giorno" una riflessione critica sulla dispersione scolastica, definendola un segnale dell'incapacità degli adulti di trasmettere ai ... (Orizzontescuola.it)

Trofeo Coni - Schifani alla cerimonia di apertura : "Benvenuti in Sicilia - sport valore fondamentale per i giovani" - "Egregio signor Presidente della Repubblica, egregio signor Presidente del Senato, illustri autorità , cari atleti e atlete, è con grande orgoglio e profonda emozione che, a nome personale e della Regione, vi porgo il mio più caloroso benvenuto in Sicilia in occasione di questo importante evento... (Palermotoday.it)