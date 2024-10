Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta, video intervista L’amore e altre seghe mentali: «Masturbazione come chiusura» (Di giovedì 17 ottobre 2024) La nostra video intervista a Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta, protagonisti del film L’amore e altre seghe mentali dello stesso Morelli, da oggi nei cinema Vi presentiamo la nostra video intervista a Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta, protagonisti del film L’amore e altre seghe mentali dello stesso Morelli, da oggi nei cinema con Vision Distribution. Leggi la nostra recensione del film L’amore e altre seghe mentali – Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta L’amore e altre seghe mentali trama Dopo una delusione d’amore, Guido, 45 anni, ha ormai ridotto da tempo la sua vita sessuale alla compulsiva pratica dell’autoerotismo. La sua dedizione al sesso virtuale gli consente di realizzare le sue fantasie senza alcuna implicazione nel mondo reale: basta indossare un visore per mettere a segno tutte le sue immaginarie ed eccitanti conquiste. .com - Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta, video intervista L’amore e altre seghe mentali: «Masturbazione come chiusura» Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) La nostra, protagonisti del filmdello stesso, da oggi nei cinema Vi presentiamo la nostra, protagonisti del filmdello stesso, da oggi nei cinema con Vision Distribution. Leggi la nostra recensione del filmtrama Dopo una delusione d’amore, Guido, 45 anni, ha ormai ridotto da tempo la sua vita sessuale alla compulsiva pratica dell’autoerotismo. La sua dedizione al sesso virtuale gli consente di realizzare le sue fantasie senza alcuna implicazione nel mondo reale: basta indossare un visore per mettere a segno tutte le sue immaginarie ed eccitanti conquiste.

L'amore e altre seghe mentali - Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta : "Torniamo ad abbracciare la realtà" - A tal proposito, Giampaolo Morelli, durante la nostra intervista, spiega che …. Già perché il film, appena uscito al cinema, racconta di Guido, che preferisce l'autoerotismo (supportato dalla realtà virtuale) per dare senso alle sue fantasie. Al cinema. Anche quelle sessuali. Per questo, secondo Morelli, che interpreta oltre a dirigere, l'immaginazione e la fantasia diventano il rifugio perfetto. (Movieplayer.it)

L'amore e altre seghe mentali : intervista su divano rosso a Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta - Lo abbiamo trovato seduto su un divano rosso insieme alla protagonista femminile del film e lo abbiamo intervistato. Debutta oggi nelle sale italiane L'amore e altre seghe mentali, quarta regia di Giampaolo Morelli, che è anche interprete principale con Maria Chiara Giannetta e racconta il lato cinico e disincantato dell'amore. (Comingsoon.it)

Giampaolo Morelli scrive - dirige e interpreta "L'amore e altre seghe mentali" - commedia sulle coppie con Maria Chiara Giannetta - Per fortuna sua, però, nella sua vita entra Giulia, «una ragazza semplice ma profondamente autentica, gioiosa e naif, a rimettere tutto in discussione. Zero impegni, zero relazioni, uguale, zero possibilità di restare delusi. La riflessione di Giampaolo Morelli sulla coppia e sull’amore L’amore e altre seghe mentali è, in fondo, la riflessione di Giampaolo Morelli sulle coppie, il loro ... (Amica.it)