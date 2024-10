Gestazione per altri, Filomena Gallo ci spiega le conseguenze di averla resa reato universale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ddl Varchi solleva questioni sulla giurisdizione e sulla tutela dei minori coinvolti. Le parole dell'avvocata e segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni Wired.it - Gestazione per altri, Filomena Gallo ci spiega le conseguenze di averla resa reato universale Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ddl Varchi solleva questioni sulla giurisdizione e sulla tutela dei minori coinvolti. Le parole dell'avvocata e segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni

L’avvocata sulla legge contro la gestazione per altri : “Chi tutela i bambini che devono ancora nascere?” - it, quali diritti umani non sono tutelati dalla legge che ieri ha reso reato universale la gestazione per altri. "Si propone di tutelare le donne, senza riuscirci, dando per scontato che siano deboli e non in grado di scegliere"Continua a leggere . La giurista Ida Parisi, specializzata in procreazione medicalmente assistita ha spiegato a Fanpage. (Fanpage.it)

Mamma racconta la gestazione per altri : “Per me e mio marito è stata l’unica possibilità” - Lea (nome di fantasia) ci ha raccontato il suo percorso per diventare mamma dopo un incidente stradale. La sua condizione fisica ha reso la GPA l'unico modo per lei e suo marito di diventare genitori, ecco perché é convinta che da ieri sia stata tolto alle persone un diritto fondamentale: scegliere per la propria vita. (Fanpage.it)

Gestazione per altri reato universale? Non proprio - Ieri, mercoledì 16 ottobre, la gestazione per altri è diventata “un reato universale” secondo la legislazione italiana. Maternità surrogata reato universale: quali sanzioni? La Gpa […]. Il riferimento alla ‘legislazione italiana’ stride con l’aggettivo ‘universale’, ma è necessaria per inquadrare la proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia, approvata anche al Senato dopo l’ok della ... (Sbircialanotizia.it)