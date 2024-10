Gabry Ponte a San Siro: sarà il primo dj a esibirsi allo stadio milanese (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo il successo degli ultimi live in giro per l’Italia, Gabry Ponte annuncia un evento più unico che raro. Il dj nato con gli Eiffel 65 trasformerà lo stadio Meazza di Milano nella più grande dancefloor italiana con ‘San Siro Dance’, accaparrandosi il titolo di primo disk jockey a far ballare lo Milanotoday.it - Gabry Ponte a San Siro: sarà il primo dj a esibirsi allo stadio milanese Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo il successo degli ultimi live in giro per l’Italia,annuncia un evento più unico che raro. Il dj nato con gli Eiffel 65 trasformerà loMeazza di Milano nella più grande dancefloor italiana con ‘SanDance’, accaparrandosi il titolo didisk jockey a far ballare lo

Gabry Ponte fa ballare San Siro nel 2025 : “Un sogno che si avvera” - Reduce dall’esibizione il 13 ottobre scorso al Tomorrowland Brasil, che lo ha visto suonare accanto ai grandi nomi del panorama dance internazionale, per la prima volta, Gabry Ponte porterà sul palco di San Siro tutte le sue hit che hanno segnato la storia della musica dance. Io ho iniziato a fare il dj a 20 anni. (Dailyshowmagazine.com)

