Tutto.tv - Gabriele Cirilli quarto giudice a Tale e Quale Show 2024

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un ritorno dal passato caratterizza la quinta puntata della quattordicesima edizione di. Domani sera, nel corso della quinta puntata del celebre programma di Rai1,sarà presente in veste di. Il comico, noto per la sua lunga esperienza all’interno delnt, avrà il compito di stilare una sua classifica personale, che si aggiungerà a quella dei giudici fissi: Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. Il ritorno diPer gli appassionati dellonon ha certo bisogno di presentazioni. Dopo aver partecipato come concorrente nelle prime due edizioni,è stato una presenza fissa nel cast del programma fino alla settima edizione.