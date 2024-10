Firenzetoday.it - Fucecchio, il centro visite della riserva naturale ai cacciatori. Legambiente: “Ci aspettiamo che la Regione risolva”

Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayIldel Padule diaffidato non a un’associazione ambientalista ma a Federcaccia, assieme a un’altra associazione locale meritoria come Intrecci. È quanto ha stabilito il comune di Larciano