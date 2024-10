Viterbotoday.it - Francigena, raddoppiare il costo dei parcheggi non è servito (quasi) a niente

Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Filtra grande preoccupazione da, la società municipalizzata che gestisce i trasporti e i. Sono proprio le strisce blu degli stalli a creare ansia in queste settimane, perchéildelle tariffe orarie non èa nulla. Perlomeno, non è