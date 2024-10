FOTO/ Avellino, avviato il servizio di pulizia delle caditoie stradali (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina è partito un capillare intervento per pulizia di caditoie, pozzetti di raccolta, cunette e canali di scolo sul territorio comunale. La piccola manutenzione riveste una straordinaria importanza nel corretto funzionamento delle infrastrutture di una città. Disostruendole dalle prime foglie secche e dai rifiuti accumulatisi negli ultimi mesi, abbiamo preparato le caditoie all’arrivo dell’autunno e delle prime piogge dando loro la capacità di svolgere il proprio compito nel miglior modo possibile, alleggerendo così tutta la rete fognaria ed evitando allagamenti e disagi ai pedoni e alla circolazione dei veicoli. Le aree interessate sono Via Annarumma, via de Gasperi, via Trinità, via San Francesco Saverio, via Amabile, Via Nappi, corso Umberto, via Del Gaizo, via Duomo e via Seminario. Anteprima24.it - FOTO/ Avellino, avviato il servizio di pulizia delle caditoie stradali Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina è partito un capillare intervento perdi, pozzetti di raccolta, cunette e canali di scolo sul territorio comunale. La piccola manutenzione riveste una straordinaria importanza nel corretto funzionamentoinfrastrutture di una città. Disostruendole dalle prime foglie secche e dai rifiuti accumulatisi negli ultimi mesi, abbiamo preparato leall’arrivo dell’autunno eprime piogge dando loro la capacità di svolgere il proprio compito nel miglior modo possibile, alleggerendo così tutta la rete fognaria ed evitando allagamenti e disagi ai pedoni e alla circolazione dei veicoli. Le aree interessate sono Via Annarumma, via de Gasperi, via Trinità, via San Francesco Saverio, via Amabile, Via Nappi, corso Umberto, via Del Gaizo, via Duomo e via Seminario.

