Fondi europei per spese personali e per il suo movimento politico ai domiciliari l’ex senatore Antonio Papania

Un sequestro da 9 milioni, quattro persone agli arresti domiciliari e misure interdittive. Sono la corruzione e una frode all'Ue i reati contestati dalla Procura Europea e dai pm di Marsala agli indagati. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto i domiciliari per l'ex senatore del Pd Antonio Papania e alcuni consiglieri comunali. L'inchiesta riguarda due centri di formazione. Gli indagati avrebbero utilizzato indebitamente più di 8,7 milioni di euro del Fondo sociale europeo (FSE) destinati alla formazione professionale. Il denaro sarebbe stato dirottato per spese personali e per il movimento politico di Papania.

