Farmaci Egualia | Equivalenti essenziali per patologie croniche complesse

Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - In tema di acceso alle cure, i Farmaci Equivalenti non solo hanno abbassato i costi, ma hanno anche aumentato la produzione di terapie per malattie croniche e gravi. Gli Equivalenti sono sempre più essenziali per la cura delle patologie croniche complesse: nel 2023 il 70% dei volumi dei Farmaci oncologici e antidiabetici commercializzati in Europa sono medicinali Equivalenti. E' quanto emerge dal report di Osservatorio Nomisma per Egualia 'Il sistema dei Farmaci Equivalenti in Italia 2024', presentato oggi a Roma. Relativamente alle carenze, negli ultimi 5 anni la mancanza di Farmaci è diventata un problema crescente, con l'Italia particolarmente colpita. Quasi il 10% dei Farmaci mancanti - evidenzia il report - non ha alternative terapeutiche disponibili, evidenziando la necessità di soluzioni strutturali.

