F1 : le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il GP Singapore 2024 - . Sulla pista di Marina Bay si conferma fuori scala la McLaren, che trova la vittoria con Lando Norris e il podio con Oscar Piastri. Â Ecco le classifiche piloti e costruttori aggiornate. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DOPO IL GP DI SINGAPORE CLASSIFICA PILOTI F1 2024 Max Verstappen (Red Bull) 331 Lando Norris (McLaren) 279 Charles Leclerc (Ferrari) 245 Oscar Piastri (McLaren) 237 Carlos Sainz ... (Sportface.it)