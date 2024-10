Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Le classifiche piloti e costruttori sono aperte, dobbiamo mettercela tutta”

(Di giovedì 17 ottobre 2024)suona la carica in casa Ferrari in vista del finale di stagione del Mondiale 2024 di F1, in particolare per la tripletta americana che attende il circus tra il GP degli Stati Uniti, quello del Messico e quello del Brasile. Il team principal della “Rossa” ha affermato: “Con la gara di Austin inizia l’intenso finale di stagione fatto di sei gare organizzate su due triplette in sole otto settimane. Per quanto ci riguarda – riporta Motorsport – vogliamo verificare sui curvoni da alta velocità di questa pista la bontà di quanto abbiamo portato già nelle gare precedenti”. “Charles e Carlos – prosegue con un riferimento a Leclerc e Sainz – sipreparati bene e la squadra è carica e come sempre ci concentreremo su noi stessi per portare a casa il meglio dal pacchetto a nostra disposizione.