Esplosione nella notte a Nole: nuovo colpo della banca dei bancomat, assaltato l'ufficio postale (Di giovedì 17 ottobre 2024) nella notte di oggi, giovedì 17 ottobre 2024, un'Esplosione ha svegliato i residenti del centro di Nole. Si è trattato dell'ennesimo colpo della banda dei bancomat, che con il solito dispositivo saturo di gas ha fatto saltare in aria lo sportello dell'ufficio postale di via San Vito. Il bottino è Torinotoday.it - Esplosione nella notte a Nole: nuovo colpo della banca dei bancomat, assaltato l'ufficio postale Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)di oggi, giovedì 17 ottobre 2024, un'ha svegliato i residenti del centro di. Si è trattato dell'ennesimobanda dei, che con il solito dispositivo saturo di gas ha fatto saltare in aria lo sportello dell'di via San Vito. Il bottino è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Drammatico incidente nella notte : la vittima è un ragazzo bresciano - Uno schianto terribile e un bilancio tragico: un ragazzo di 20 anni, di casa nel Bresciano, ha perso la vita nell'incidente avvenuto nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre lungo l'autostrada A4. Stando alle prime informazioni trapelate, il giovane (N.F. le iniziali) viaggiava come... (Bresciatoday.it)

Bar scassinato nella notte - ladro scappa con bottino da migliaia di euro : identificato e processato - Entra un un bar e porta via l’incasso e l’impianto stereo. Un uomo di 48 anni, croato con cittadinanza italiana, è finito sotto processo con l’accusa di furto aggravato “perché al fine di procurarsi un ingiusto profitto” si sarebbe introdotto all’interno di un bar in centro storico a Perugia... (Perugiatoday.it)

Rinvenuto nella notte il cadavere della donna scomparsa da casa - È stata ritrovata senza vita tra i vigneti, a pochi passi da casa: tragico epilogo per le ricerche di Paolina Olivieri, 87 anni, l'anziana residente a Lugana di Sirmione di cui non si avevano notizie da mercoledì sera, e per cui era già stata presentata denuncia di scomparsa, da parte dei... (Bresciatoday.it)