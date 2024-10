Rossodisera.eu - Energia, Torri (Accenture): “Settore guarda con interesse a uso IA”

Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L'Italia ha un solido know how ed eccellenti competenze in ambito, e in particolare nel segmento ingegneristico L'articolo): “cona uso IA” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.