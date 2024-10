Energia, Besseghini (Arera): “Prezzi gas ‘relativamente stabili’ su 40 euro/MWh” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – I Prezzi futuri del gas naturale sono “relativamente stabili” intorno a 40 megawattora. Così Stefano Besseghini, presidente dell’Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente, a margine della conferenza Comolake di Cernobbio. “Gli stoccaggi sono ben posizionati”, continua; se i mesi di dicembre e gennaio si rivelassero non particolarmente freddi, “probabilmente vedremo come l'anno Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ifuturi del gas naturale sono “relativamente stabili” intorno a 40 megawattora. Così Stefano, presidente dell’Autorità di regolazione perreti e ambiente, a margine della conferenza Comolake di Cernobbio. “Gli stoccaggi sono ben posizionati”, continua; se i mesi di dicembre e gennaio si rivelassero non particolarmente freddi, “probabilmente vedremo come l'anno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Energia - Besseghini (Arera) : “Prezzi gas ‘relativamente stabili’ su 40 euro/MWh” - "Probabilmente vedremo, come l'anno scorso, anche un riallineamento dei prezzi all'esordio della primavera”. ha dichiarato Stefano Besseghini, Presidente Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, intervenendo a ComoLake in corso a Cernobbio. (Sbircialanotizia.it)

Convention Confartigianato energia e transizione - Besseghini (Arera) : “Investire in autoconsumo” - Oggi questo dialogo è ancora più importante per la competitività, che diventa il faro”. L’evento, organizzato a Chia (Cagliari) dal 25 al 27 settembre, ha fatto il punto sulle strategie per sostenere artigiani e Pmi nel risparmio sui costi di elettricità e gas, anche puntando su efficienza e sostenibilità ambientale. (Lapresse.it)

Besseghini - costo energia crescerà ma non a doppia cifra - Il trend non sarà dunque "negativo" perché "l'andamento dei prezzi all'ingrosso l'abbiamo visto tutti", ha spiegato. Lo ha detto Stefano Besseghini, presidente di Arera, a margine della 20/esima edizione della 'Energies and Transition Confartigianato High School', in corso a Chia (Cagliari). Nell'ultimo trimestre dell'anno (ottobre-dicembre 2024) l'andamento del costo dell'energia per i clienti ... (Quotidiano.net)