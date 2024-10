Palermotoday.it - Emergenza siccità in Sicilia, Tripoli: "Non più tollerabili ritardi dalla regione nella gestione dell'emergenza"

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Insiamo in pienae noi sindaci non riceviamo alcuna indicazionesu come muoverci”- lo afferma Filippo Mariaprimo cittadino di Bagheria, che lancia un monito forte e condanna l'inefficienzaa politica regionale. “Sono mesi che attendiamo di