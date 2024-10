Elezioni regionali, Alleanza Verdi Sinistra svela i suoi candidati per il Ravennate (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono Fausto Tomei (capolista), Maria Pia Galletti, Massimo Donati, Caterina Capelli, i quattro candidati di Alleanza Verdi Sinistra (Avs)nel collegio di Ravenna per le Elezioni regionali dell'Emilia-Romagna, che si terranno il 17 e 18 novembre 2024. Alleanza Verdi Sinistra è la lista unitaria che Ravennatoday.it - Elezioni regionali, Alleanza Verdi Sinistra svela i suoi candidati per il Ravennate Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono Fausto Tomei (capolista), Maria Pia Galletti, Massimo Donati, Caterina Capelli, i quattrodi(Avs)nel collegio di Ravenna per ledell'Emilia-Romagna, che si terranno il 17 e 18 novembre 2024.è la lista unitaria che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Elezioni regionali - Fiumi (civici con de Pascale) : "Servono misure immediate a favore dei medici di famiglia" - "In una società che invecchia inesorabilmente, la sanità , oggi come non mai, è una delle grandi priorità dei cittadini sempre più preoccupati per il buon funzionamento dell’assistenza sanitaria di base e specialistica". Parte da questa premessa l’analisi di Michele Fiumi, candidato al consiglio... (Forlitoday.it)

Elezioni regionali - candidati presidente a confronto : segui la DIRETTA del dibattito - Entra nel vivo la campagna elettorale, in vista delle prossime consultazioni regionali. Il cenacolo San Marco ospita il confronto tra i candidati alla presidenza dell’Umbria. In rigoroso ordine alfabetico: Roberto Fiore, Elia Fiorini, Martina Leonardi, Francesco Miroballo, Moreno Pasquinelli... (Ternitoday.it)

Elezioni regionali - candidati presidente a confronto : al cenacolo San Marco la sfida elettorale entra nel vivo - Entra nel vivo la campagna elettorale, in vista delle prossime consultazioni regionali. Giovedì 17 ottobre (ore 10,30) il cenacolo San Marco ospiterà il confronto tra i candidati alla presidenza dell’Umbria. In rigoroso ordine alfabetico: Roberto Fiore, Elia Fiorini, Martina Leonardi, Francesco... (Ternitoday.it)