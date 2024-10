Metropolitanmagazine.it - È ufficiale, Azimut è il nuovo sponsor della Juve

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Èuna nuova partnership che lega lantus ad, gruppo indipendente e globale attivo nell’asset management e nel wealth management al servizio di privati e imprese presente in 18 Paesi nel mondo. Ed è una partnership che prenderà fisicamente il via pochi giorni dopo: dalla sfida di campionato con la Lazio, sabato 19 ottobre,scenderà in campo in qualità di Principal Partner comparendo sulla manica sinistramagliantus indossata durante le partite di Serie A, Coppa Italia, UEFA Champions League e FIFA Club World Cup e sui led a bordo campo nelle partite casalinghe di campionato e di Coppia Italia.