Gravidanzaonline.it - “È normale avere perdite di sangue a 6 settimane di gravidanza?”

Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Buondì, sono a 6+2 e da circa una settimana si verificano piccoledi muco misto a. Da 6 giorni metto due ovuli di progesterone la sera prima di andare a letto, ma al momento non ho visto miglioramenti. Ho già fatto la prima visita di controllo con ecografia annessa, ma il mio ginecologo mi ha detto che va tutto bene e di continuare la terapia per almeno un’altra settimana. A suo parere questesarebberoda impianto, ma io non sono tranquilla perché pensavo che quelle da impianto fosseroche seguono il concepimento. Potrebbe essere qualche piccolo scollamento dell’utero? Volevo quindi chiederle se èa a quest’epoca gestazionale queste: ho ragione a essere preoccupata? La ringrazio in anticipo per la risposta. L'articolo “Èdia 6di?” proviene daOnLine.