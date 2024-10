E’ morto Liam Payne, ex One Direction caduto da balcone hotel in Argentina (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Liam Payne, 31enne ex componente della boyband degli One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires. Lo ha reso noto la polizia Argentina. L’artista ha fatto parte della band che tra il 2000 e il 2016 ha ottenuto un successo planetario con Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Harry Styles. Il quotidiano argentino Clarin riferisce che Payne alloggiava nell’hotel Casa Sur Palermo. La polizia, prima della morte del cantante, era stata chiamata per intervenire perché era stato segnalato “un uomo aggressivo, forse sotto l’effetto di droga o alcol”. Payne è precipitato da un balcone e il suo corpo è stato ritrovato in un cortile interno dell’albergo. L'articolo E’ morto Liam Payne, ex One Direction caduto da balcone hotel in Argentina proviene da Daily Show Magazine. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –, 31enne ex componente della boyband degli One, èdopo esseredal terzo piano di un albergo di Buenos Aires. Lo ha reso noto la polizia. L’artista ha fatto parte della band che tra il 2000 e il 2016 ha ottenuto un successo planetario con Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Harry Styles. Il quotidiano argentino Clarin riferisce chealloggiava nell’Casa Sur Palermo. La polizia, prima della morte del cantante, era stata chiamata per intervenire perché era stato segnalato “un uomo aggressivo, forse sotto l’effetto di droga o alcol”.è precipitato da une il suo corpo è stato ritrovato in un cortile interno dell’albergo. L'articolo E’, ex Onedainproviene da Daily Show Magazine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne - ex membro degli One Direction - è morto a Buenos Aires : aveva 31 anni - Liam Payne, celebre cantante britannico e membro dell’iconica boy band One Direction, è tragicamente scomparso a Buenos Aires, in Argentina. Tuttavia, il quotidiano argentino La Nación ha riferito che, nel pomeriggio precedente la tragedia, la polizia locale era già intervenuta presso l’hotel dopo una segnalazione del manager della struttura. (Metropolitanmagazine.it)

Liam Payne degli One Direction morto a Buenos Aires a 31 anni - Le autorità hanno aperto un'indagine per capire se si sia trattato di un incidente o se il cantante inglese si sia tolto la vita. Mentre a marzo, Payne ha pubblicato il suo LP "Teardrops". Liam Payne, ex membro degli One Direction, è deceduto a 31 anni per una caduta dal terzo piano dell'hotel Casa Sur nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. (Panorama.it)

Morto a 31 anni Liam Payne - ex cantante degli One Direction - […] The post Morto a 31 anni Liam Payne, ex cantante degli One Direction appeared first on L'Identità. Il mondo della musica è sotto shock: Liam Payne, ex cantante della celebre boy band One Direction, è morto a 31 anni dopo essere caduto oggi dal balcone del terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in Argentina. (Lidentita.it)