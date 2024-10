È morto Liam Payne degli One Direction, aveva 31 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dall'Argentina arriva la triste e sconvolgente notizia: a soli 31 anni è morto Liam Payne, cantante degli One Direction L'articolo È morto Liam Payne degli One Direction, aveva 31 anni proviene da Novella 2000. Novella2000.it - È morto Liam Payne degli One Direction, aveva 31 anni Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dall'Argentina arriva la triste e sconvolgente notizia: a soli 31, cantanteOneL'articolo ÈOne31proviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia a Buenos Aires : morto Liam Payne - ex membro dei One Direction - Payne è morto dopo una caduta dal terzo piano di un hotel situato nel quartiere Palermo. . musicista aveva solo 31 anni ed era noto in tutto il mondo per la sua carriera nella boyband One Direction, esplosa negli anni 2010 dopo la partecipazione dei membri alla versione britannica di X Factor L'articolo. (Ildifforme.it)

E’ morto Liam Payne - ex One Direction caduto da balcone hotel in Argentina - Lo ha reso noto la polizia argentina. L'artista ha fatto parte della band che tra il 2000 e il 2016 ha ottenuto un successo planetario con Louis Tomlinson, Zayn […]. (Adnkronos) – Liam Payne, 31enne ex componente della boyband degli One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires. (Periodicodaily.com)

Liam Payne degli One Direction morto a Buenos Aires - Le autorità hanno aperto un'indagine per capire se si sia trattato di un incidente o se il cantante inglese si sia tolto la vita. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il corpo di Payne riverso in strada. TUTTE LE NEWS . Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nacion, mercoledì, nel pomeriggio, la polizia della stazione 14B della capitale argentina ha ricevuto una richiesta ... (Panorama.it)