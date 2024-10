Iodonna.it - E intanto la piccola e Nihan partono per una destinazione segreta

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Oggi a Endless Love è il momento della verità. Kemal non vuole più restare a guardare e si attiva per dimostrare una volta per tutte di essere il padre di Deniz. Nella puntata in onda nel pomeriggio alle 14.10 su Canale 5 – e ancora di più in quella di stasera alle 21.30 – è disposto a tutto pur di stare vicino alla figlia.