Donna uccisa nel suo negozio vicino Firenze, il corpo di Laura Frosecchi scoperto da una cliente: il nipote 20enne armato barricato in casa (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una Donna di 59 anni, Laura Frosecchi, è stata trovata morta nel suo negozio a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze). Il corpo è stato scoperto da una cliente, la Ilmessaggero.it - Donna uccisa nel suo negozio vicino Firenze, il corpo di Laura Frosecchi scoperto da una cliente: il nipote 20enne armato barricato in casa Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Unadi 59 anni,, è stata trovata morta nel suoa Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (). Ilè statoda una, la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donna uccisa nel suo negozio a San Casciano (Firenze) - “un nipote chiuso in casa armato” - I militari hanno bloccato gli accessi alla strada dove si trova l’abitazione in cui risiede del ventenne sospettato di aver ucciso la donna. A trovare il corpo un cliente che ha dato subito l’allarme, alcuni testimoni riferiscono di aver sentito colpi d’arma da fuoco. Una donna di 59 anni, Laura Frosecchi, è stata trovata morta all’interno del suo negozio a Chiesanuova, nel comune di San ... (Ilfattoquotidiano.it)

Firenze - donna uccisa a colpi di pistola nel suo negozio - Una donna è stata trovata morta all’interno del suo negozio a Chiesanuova, nel comune di San Casciano, in provincia di Firenze, in via Volterrano. La vittima aveva 59 anni. Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito colpi d’arma da fuoco. Carabinieri bloccano una strada I carabinieri hanno bloccato gli accessi alla strada a San Casciano (Firenze) dove si trova l’abitazione in cui risiede un ... (Lapresse.it)

Entra nel negozio e trova una donna uccisa a colpi di pistola. Un parente è barricato in casa - Omicidio a San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze. Una donna di 55 anni è stata trovata morta all'interno del suo negozio di via Volterrana, nella frazione Chiesanuova. A trovare il corpo della donna sarebbe stata una cliente, che ha immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono... (Today.it)