Ilfattoquotidiano.it - Donna uccisa nel suo negozio a San Casciano (Firenze), “un nipote chiuso in casa ed è armato”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Unadi 55 anni, Laura Frosecchi, è stata trovata morta all’interno del suoa Chiesanuova, nel comune di San, in provincia di, in via Volterrano. A trovare il corpo un cliente del Forno da Graziella che ha dato subito l’allarme, alcuni testimoni riferiscono di aver sentito colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo che stanno indagando per ricostruire l’episodio. La vittima è stata trovata in una pozza di sangue. La Nazione riporta che le indagini degli inquirenti si stanno concentrando sui familiari, in particolare sulche è attualmenteall’interno dell’appartamento. I militari hanno bloccato gli accessi alla strada dove si trova l’abitazione in cui risiede del ventenne sospettato di aver ucciso la