(Adnkronos) – L'appuntamento è per le ore 10 davanti al Teatro Politeama, in pieno centro a Palermo. Ministri, deputati, senatori, parlamentari regionali e semplici simpatizzanti leghisti, si ritroveranno in piazza Castelnuovo "per esprimere solidarietà" al ministro Matteo Salvini, sotto processo per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio.

Domani arringa difesa Salvini - la Lega in piazza a Palermo - (Adnkronos) – L'appuntamento è per le ore 10 davanti al Teatro Politeama, in pieno centro a Palermo. Ministri, deputati, senatori, parlamentari regionali e semplici simpatizzanti leghisti, si ritroveranno in piazza Castelnuovo "per esprimere solidarietà" al ministro Matteo Salvini, sotto processo per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. (Periodicodaily.com)

Paura in piazza a Palermo : studentessa 15enne ingerisce psicofarmaci e sviene : salvata dalla Polizia - Il tentativo di suicidio è avvenuto davanti a numerosi testimoni. . L'articolo Paura in piazza a Palermo: studentessa 15enne ingerisce psicofarmaci e sviene: salvata dalla Polizia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Una ragazza di 15 anni, studentessa di liceo, è stata soccorsa oggi a Palermo dopo aver tentato il suicidio ingerendo psicofarmaci. (Orizzontescuola.it)

Terrore in piazza a Palermo - studentessa 15enne ingerisce psicofarmaci e sviene : salvata dagli agenti - . La giovane, che si è accasciata in strada, è stata notata dagli agenti del XI reparto mobile in servizio nel centro, che hanno intuito la gravità della situazione. . Una ragazza di 15 anni, studentessa di liceo, è stata soccorsa oggi a Palermo, in piazza Castelnuovo, dopo aver tentato il suicidio ingerendo psicofarmaci. (Gazzettadelsud.it)