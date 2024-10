Desiree Mariottini, diventano definitive anche le ultime due condanne: la Cassazione rigetta i ricorsi (Di giovedì 17 ottobre 2024) diventano definitive le ultime due condanne per l’omicidio di Desiree Mariottini, la sedicenne, trovata senza vita il 19 ottobre del 2018, dopo essere stata abusata in un immobile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo a Roma. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato la sentenza dello scorso 29 maggio emessa dalla Corte d’Assise nel processo di Appello bis con cui i giudici avevano condannato a 22 anni Mamadou Gara e a 26 anni Alinno Chima. diventano definitive le ultime due condanne per l’omicidio Desiree Mariottini Per altri due imputati, Brian Minthe e Yousef Salia, erano già diventate definitive le condanne, rispettivamente, a 18 anni e all’ergastolo. Per tutti, a vario titolo, le accuse sono di omicidio, violenza sessuale, spaccio e morte come conseguenza di altro reato. Secoloditalia.it - Desiree Mariottini, diventano definitive anche le ultime due condanne: la Cassazione rigetta i ricorsi Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ledueper l’omicidio di, la sedicenne, trovata senza vita il 19 ottobre del 2018, dopo essere stata abusata in un immobile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo a Roma. Lando idegli imputati, ha confermato la sentenza dello scorso 29 maggio emessa dalla Corte d’Assise nel processo di Appello bis con cui i giudici avevano condannato a 22 anni Mamadou Gara e a 26 anni Alinno Chima.ledueper l’omicidioPer altri due imputati, Brian Minthe e Yousef Salia, erano già diventatele, rispettivamente, a 18 anni e all’ergastolo. Per tutti, a vario titolo, le accuse sono di omicidio, violenza sessuale, spaccio e morte come conseguenza di altro reato.

Cassazione conferma le condanne per l’omicidio di Desirèe Mariottini : il caso riaccende l’attenzione - In aggiunta, Brian Minthe e Yousef Salia avevano già ricevuto una condanna definitiva rispettivamente a 18 anni e all’ergastolo. Il caso ha sollevato dibattiti importanti riguardo alla protezione dei minori e alla necessità di un’azione più incisiva contro gli abusi. Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Sofia Greco Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)

Desirèe Mariottini - imputati in Cassazione : confermate tutte le condanne per la morte della sedicenne - Condanne confermata per la morte di Desirèe Mariottini, la sedicenne trovata senza vita in un edificio a San Lorenzo dopo aver subito abusi nel 2018.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Roma : Cassazione conferma condanne per morte Desirée Mariottini - (LaPresse) – Ventisei anni per Alinno Chima e 22 anni per Mamadou Gara: sono le condanne rese definitive oggi dalla Corte di Cassazione, che erano state inflitte dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma nell’ambito del processo di appello bis per la morte di Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni di Cisterna di Latina trovata morta in una baracca in via dei Lucani nel quartiere di San Lorenzo a ... (Lapresse.it)