Fanpage.it - Davvero nella Manovra 2025 c’è una “cifra record” per la sanità come dice Giorgia Meloni?

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Per la premier"non ci sono mai state così tante risorse" per la. L'aumento previsto per l'anno prossimo, però, è di appena 880 milioni di euro circa. A mostrarlo è il Documento programmatico di bilancio, varato dal governo insieme allaper il. Protestano i medici: "Scandalosa mistificazione".