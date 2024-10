Da Mannoia a Ermal Meta ‘Per la pace’, cantanti insieme contro le guerre (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – La musica italiana si unisce mercoledì 23 ottobre all’Unipol Forum di Milano, Assago, per un concerto di solidarietà: 'Per la pace – live contro le guerre', un evento benefico per sensibilizzare il pubblico sull'urgenza di promuovere la pace e sostenere chi soffre a causa delle emergenze umanitarie causate dai conflitti. A salire sul L'articolo Da Mannoia a Ermal Meta ‘Per la pace’, cantanti insieme contro le guerre proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – La musica italiana si unisce mercoledì 23 ottobre all’Unipol Forum di Milano, Assago, per un concerto di solidarietà: 'Per la pace – livele', un evento benefico per sensibilizzare il pubblico sull'urgenza di promuovere la pace e sostenere chi soffre a causa delle emergenze umanitarie causate dai conflitti. A salire sul L'articolo Dalaleproviene da Webmagazine24.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da Mannoia a Ermal Meta ‘Per la pace’ - cantanti insieme contro le guerre - A salire sul […]. (Adnkronos) – La musica italiana si unisce mercoledì 23 ottobre all’Unipol Forum di Milano, Assago, per un concerto di solidarietà: 'Per la pace – live contro le guerre', un evento benefico per sensibilizzare il pubblico sull'urgenza di promuovere la pace e sostenere chi soffre a causa delle emergenze umanitarie causate dai conflitti. (Periodicodaily.com)

Mannoia - Amoroso - Annalisa - Emma e altri big in Live contro le guerre - . it. Roma, 10 ott. “Per la pace – Live contro le guerre” non sarà solo un concerto, ma un grido d’unione contro la violenza e l’indifferenza. Sul palco: Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Brunori Sas, Elisa, Elodie, Emma, J-Ax, Madame, Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Rose Villain. (Ildenaro.it)