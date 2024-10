Agrigentonotizie.it - Costretta a fuggire dopo che il marito le tira oggetti di ferro e la insegue col martello: 83enne a giudizio

Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Anzianaa chiudersi in camera e scappare da casa per salle violenze del. Unfinisce, adesso, a processo per l'accusa di maltrattamenti. Il giudice per l'udienza preliminare Giuseppe Miceli ha disposto il rinvio adi un favarese, accusato di avere vessato